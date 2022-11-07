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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 11 туру УПЛ проти Кривбасу (2:1).

"Після такої гри я можу тільки подякувати своїй команді. Дуже важкий матч для нас видався. Ми не грали два тижні, але в той же час у деяких наших футболістів дуже насичений графік, минулої середи вони відіграли важливий поєдинок Юнацької ліги УЄФА. Через це в нас виникли певні проблеми зі складом.

Хочу подякувати Марку Сапузі за те, як він себе сьогодні показав, він був справжнім капітаном. Дякую також Віталію Роману, який грає у такому насиченому режимі вже впродовж тривалого часу. Це бойовиті хлопці, вони все витримують.

А ще хочу подякувати Фабрісіо Альварензі. Футболіст не грав протягом восьми місяців через дуже важку травму. І після неї він зумів провести дуже хороший матч.

Але найбільше я дякую команді. Так, пропустили швидкий гол із роздягальні. Проте відразу ж доклали чимало зусиль, аби виправити ситуацію, значно підняли темп, це вилилося у швидкості переходів, у влучності передач, створили моменти, притиснули суперників до їхніх воріт – і дотиснули. А кінцівка – червона картка, друга жовта… Вже треба було втримати рахунок, намагатися не втратити перемогу, а виграти, тому що ця гра була за шість очок.

Перед грою хлопці зібралися в роздягальні та сказали: "Марку, ти будеш капітаном команди". Це вони зробили самі. При цьому Юрій Паньків став ініціатором того, щоби Сапугу вибрати капітаном. Так, образливо, що капітана вилучили з поля. Але він був справжнім капітаном!

Це дуже добре, коли команда збирається сама і доручає 19-річному хлопцю стати капітаном. Ось ця довіра і допомогла нам виграти", - наводить слова Кучука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Кривбас.