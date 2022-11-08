Україна

Олег Голодюк поділився своїми думками після гри з Металістом.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував нічийний результат у матчі 12 туру УПЛ проти Металіста.

"Дуже важка гра. Це вже наша четверта гра, де ми з Едмаром у якості тренерів і кожне інтерв'ю починається зі слів "була дуже важка гра". Але воно так і є. Тому що гра складалася таким чином, що ми переважали суперника, на мою думку. Грали так, як ми і домовлялися з хлопцями. Потім червона картка, вилучення трошки зіпсувало наші плани. Проте, знову ж таки, я не кажу про результат, закономірний він чи ні, єдине, що сьогодні дуже порадував характер хлопців. Вони були один за одного, особливо після вилучення.

Я думаю, як і для нас, так і для команди-суперника це був особливий матч. Всі налаштовувалися на нього. Не буду вам зараз брехати, що не було хвилювання. У нас було хвилювання, у хлопців було хвилювання. Але вони молодці, витримали, справилися, показали, я вважаю, досить достойну гру", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Металіст 1925.