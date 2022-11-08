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Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 12 туру чемпіонату України 8 листопада 2022, 13:00.

У поєдинку 12 туру української Прем'єр-ліги відбулося історичне харківське дербі, в якому Металіст приймав Металіст 1925. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Також у матчі було два вилучення. Спочатку на 52 хвилині був вилучений Михайло Шершень у складі гостей. Потім на четвертій компенсованій хвилині склади зрівнялися після вилучення Андрія Ралюченка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст — Металіст 1925 у 12 турі УПЛ-2022/23:

Металіст — Металіст 1925 0:0

Металіст: Костик — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко (Ралюченко, 64) — Демченко (Книш, 65), Панасенко (Піко, 80), Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков (Ю. Потімков, 73), Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк — Русин, Габелок, Кравченко (Капінус, 55), Ременюк — Зубков (Бичек, 66).

Попередження: Каплієнко, Танковський — Безуглий.

На 52-й хвилині був вилучений Михайло Шершень (Металіст 1925) (грубе порушення).

На 90+4-й хвилині був вилучений Андрій Ралюченко (Металіст) (грубе порушення).