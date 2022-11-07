Україна

Матч закінчився перемогою команди Патріка Ван Леувена.

Комітет арбітрів УАФ пояснив спірний епізод суддівства у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Металістом (3:2), який стався на 20 хвилині.

"Під час намагання відбити м’яч, що був спрямований в напрямку воріт ФК Металіст, гравець № 47 ФК Металіст зробив навмисний рух рукою/ліктем (при цьому збільшив об’єм власного тіла) назустріч траєкторії польоту м’яча, при цьому припустився контакту руки/ліктя та м’яча, заблокувавши його подальший політ в напрямку кута незахищених воріт, у межах власної площі воріт. Можливо, заспокійлива позиція (необхідність більш швидкого переміщення вліво), брак концентрації уваги та неочікуваність дій із боку захисника — арбітр продовжив гру.

Таке рішення про продовження гри не відповідає вимогам пп. 1 та 3 Правила 12 і методичним рекомендаціям/критеріям щодо класифікації порушень, пов’язаних із сучасним тлумаченням гри рукою, а дії гравця № 47 ФК Металіст, який намагався заблокувати цей удар, визначаються як неправомірні та такі, що порушують вимоги чинних Правил гри. Більш прийнятним і правильним рішенням у цьому ігровому епізоді було б призначення 11-метрового удару на користь команди ФК Зоря та, згідно з вимогами п. 3 Правила 12, винесення червоної картки гравцю № 47 ФК Металіст за позбавлення суперника гола (політ м’яча в напрямку кута незахищених воріт)", - сказано у поясненні УАФ.

Раніше повідомлялося, що арбітр призначив три фальшиві пенальті у матчі Олександрія — Колос.