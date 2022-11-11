Україна

Розповідаємо про найцікавіше, що нам подарував черговий тур.

Ось і дванадцятий тур УПЛ добіг кінця. Знову жоден з матчів не був перенесений – і вже за це треба дякувати ЗСУ, ППО та деякі інші абревіатури, що стали сакральними.

Прості смертні УПЛ стали помітно більш “сухими”: почастішали результати 1:0, та й без 0:0 цього разу не обійшлося. Як і личить нашій першості, знову значну частину результативності взяли на себе гранди: у трьох матчах за участю Динамо, Шахтаря та Дніпра-1 було забито у півтора рази більше голів, ніж у решті п'яти. Їхніми стараннями результативність і доросла до більш-менш пристойних двох голів у середньому за гру.

Натомість матчі середняків та аутсайдерів більше радують інтригою: серед них не було жодного, в якому вона не дожила б до фінального свистка. Що ж, про все по порядку.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Дніпро-1 11 10 1 0 27 6 21 31 2 Шахтар 10 8 2 0 23 5 18 26 3 Зоря 11 7 1 3 23 16 7 22 4 Олександрія 10 6 2 2 18 12 6 20 5 Динамо Київ 10 6 1 3 18 12 6 19 6 Верес 12 5 2 5 15 15 0 17 7 Металіст 11 4 3 4 15 18 -3 15 8 Колос 11 4 3 4 10 14 -4 15 9 Ворскла 12 4 2 6 13 15 -2 14 10 Рух 11 3 2 6 13 18 -5 11 11 Металіст 1925 11 2 5 4 9 16 -7 11 12 Кривбас 11 2 3 6 7 13 -6 9 13 Минай 11 2 3 6 7 13 -6 9 14 Львів 11 2 3 6 9 17 -8 9 15 Інгулець 10 1 4 5 8 14 -6 7 16 Чорноморець 11 1 3 7 6 17 -11 6

Довбик – найкращий гравець чемпіонату

Звичайно, такий підзаголовок приречений на випади: “А як же Мудрик?”, “А що Артем показав у Данії?” і т.д. і т.п. Спокійно, спокійно, ніхто не каже, що за Артема найкращі клуби Європи мають готувати сотню мільйонів євро.

Колос чудово підготувався до Дніпра-1, був нічим не гіршим на жодному з відрізків матчу, а на окремих просто краще. Але в тому і полягає рівень команд, що у Колоса Безбородько зі стовідсоткової ситуації б'є вище, М'якушко влучає у штангу замість порожніх воріт, коли воротар уже відіграний – а у Дніпра-1 Довбик чудовим ударом головою не залишає голкіперові ні шансу, використавши далеко не найочевидніший навіс.

Матч у Ковалівці вийшов дуже важким для лідера чемпіонату. Відсутність Амаша з нетривіальної причини далася взнаки практично моментально: з його флангу і прилетів простріл на пенальті. Півгодини Колос володів перевагою, за будь-якою логікою мав закінчувати цей відрізок з перевагою на свою користь – але у підсумку програв навіть у рамках цієї конкретної півгодини.

Мудрик, як і Буяльський, належить до категорії гравців, яких у американському спорті називають “ролевиками”. Він чудово виконує поставлені перед ним завдання – і коли команда в порядку, може сяяти та бути кращим. Такі теж дуже потрібні топ-клубам, і в одній лише команді, яка цікавиться Мудриком, такі Жезус та Зінченко.

Але коли у команди гра не йде, неможливо розраховувати, що ролевик переверне гру. Саме тому у Мудрика 0 очок за системою “гол плюс пас” у 11 матчах за Десну та просто беззаперечний провал у київському Арсеналі. Саме тому він досі не забивав та не асистував за збірну, випадаючи у її провальних матчах.

Довбик же в одному поточному сезоні переламував хід гри неодноразово: у Вадуці це було помітно ще сильніше, ніж у Ковалівці. Навіть проти Колоса він зміщувався, стягував захисників і пасував на партнерів – як і належить лідеру. Дуже рано і потрапивши до європейського футболу, і повернувшись назад, Артем став справжнім вожаком – і головним чином його стараннями у чемпіонаті зараз лідирує не Шахтар. “Гірники” набрали 26 очок у десяти матчах, цього вистачило б для лідерства в дуже багатьох сезонах – але в цьому не вистачає, і зовсім не через Динамо.

Верес постраждав за своє боягузтво

Антиприкладом, живою демонстрацією того, як не можна грати проти гранда, у цьому турі послужив Верес. Матч, який виглядав дуже інтригуючим, просто виявився зіпсованим надмірно захисною тактикою Вірта.

Перший гол Шахтаря – пенальті за фол Кльоца на Судакові у штрафному майданчику, другий – безглузда спроба вийти з оборони, коли прямо перед штрафним рівнян опинилися гравці лише їхніх суперників. Верес відбивався усією командою навіть не на своїй половині поля, а скоріше на третині.

Чи варто так ламати власну гру, заганяючи гравців у явно незвичну модель? Кльоц привіз дурний пенальті, але його навіть не можна за це звинувачувати. Просто тому, що він гравець атакуючої групи, йому не варто було відпрацьовувати так глибоко, він не має навичок гри в обороні. Я і в Мессі з Роналду пам'ятаю щонайменше по одному привезеному пенальті в кар'єрі – навряд чи це робить їх поганими футболістами.

А ще важливіше, що Верес навіть не напружив Пятова своїми атакуючими потугами: навіть жодного разу не пробив у ворота. Рівняни не могли нормально вийти з оборони в атаку, просто атакували надто малим ресурсом. До цього вони пропустили у семи турах поспіль – може, Вірт думав, що граничним насиченням зон ззаду вирішить це питання? Навіть якщо й думав, це не спрацювало.

Ювілей Андрія Пятова

До речі, безвідносно результатів зазначу, що м'яч не долітав саме до Пятова, а не до Трубіна. Ветеран зіграв цього сезону уперше, і цей матч став для нього трьохсотим за Шахтар у чемпіонатах України. Більше Андрія за один конкретний клуб зіграли лише... Насправді, чимало хто. Це Даріо Срна, Володимир Чеснаков, Руслан Ротань, Олександр Горяїнов, В'ячеслав Чечер та Олександр Шовковський.

Лізі дуже не вистачає VAR

Можна нескінченно дивитись на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як українські гранди витрачають мільйони на футболістів, шкодуючи кілька десятків тисяч на додаткові машини відеоасистентів рефері. Ми всі чудово розуміємо, що зараз прийнято скидатися і купувати зовсім інші машини – але коли навіть на центральний матч туру не доїжджає VAR , і в ньому відбуваються очевидні помилки, стає ясно, що гроші витрачають не зовсім куди треба.

У матчі Динамо та Олександрії арбітр спочатку не поставив стовідсотковий пенальті за знесення Циганкова, а потім дарма не вилучив Ваната за симуляцію. Причому це той випадок, коли кожен додатковий штрих лише погіршує оцінку Дмитра Панчишина. Він не дав Ванату другу жовту, але й не поставив пенальті після його падіння у штрафному – тобто побоявся приймати рішення. Більше того, привід видалити себе форвард дав і раніше, коли пішов у дуже грубий стик – і тоді Панчишин теж промовчав.

Загалом, чекаємо на VAR на кожному матчі. А поки що тішить лише те, що Ванат у будь-якому випадку наступний тур пропускає – через перебір жовтих.

Динамо вже поряд

Олександрія з п'яти матчів перед Динамо чотири виграла, п'ятий зіграла внічию – і та нічия була крутішою за багато перемог (2:2 на полі Шахтаря). Це, проте, не допомогло їй у Києві.

Прекрасні розгонисті атаки допомогли Динамо двічі розіграти м'яч до вірного. В обох випадках класно асистував Циганков, а Буяльський реалізував свій момент у фірмовому стилі: холоднокровно, після вривання до карного майданчика. Дуже тішить, як вписується Лонвейк, за всієї конкуренції дуже ефективно використовуючи свої хвилини. Оборона Динамо виглядає так само слабко, але в УПЛ команда втретє поспіль забила три м'ячі – звичайно, так вона може спокійніше ставитися до моментів біля своїх воріт.

Як наслідок, до Олександрії у киян залишилося одне очко відставання, а Зорю вони за втраченими вже випереджають. Динамо піднялося вже на чисте п'яте місце, і з урахуванням матчу в запасі та такого прогресу у грі можна розраховувати, що з єврокубкової зони кияни більше не випадуть.

Ось тільки відставання від перших двох команд зовсім не скорочується.

Русин показав, чому він не знадобився Динамо

У турнірній таблиці залишилися лише два нулі: це поразки Дніпра-1 та Шахтаря. Синхронно виграли аутсайдери – і якщо Чорноморець здолав такого ж борця за виживання в особі Миная, то Інгулець обіграв Зорю, яка виграла чотири попередні матчі із загальним рахунком 11:2.

І виявилося, що для перемоги над Зорею досить виставити автобус, дрібно фолити та розбити гру на епізоди. Безумовно, Інгульцю трохи пощастило, але одна річ підтвердилася вже вкотре. Назарій Русин може бути дуже крутим на просторі та забивати Динамо в очних зустрічах – але коли він втикається у насичену оборону, користі від нього дуже мало. У Динамо таких матчів особливо багато – і саме тому киянам він виявився не потрібним.

Боротьба за виживання обіцяє бути неймовірною

Перед початком туру чотири останні рядки у таблиці займали Кривбас, Інгулець, Чорноморець та ФК Львів. І знаєте, скільки очок вони взяли? Максимум, 12 із 12. Звичайно, можна сказати, що це пов'язано з мінімумом сильних команд та гравців, але в будь-якому випадку спостерігати за боротьбою цих команд дуже цікаво.

До речі, й не йдеться про те, що якась команда з тижня на тиждень припинить існування. Ми жили з цими чутками щосезону, починаючи з 2014-го, і був відрізок, коли за п'ять років за спортивним принципом понизилася лише одна команда – решта звільняла місце, просто розформуючись. Зараз таких чуток і близько немає.

Сейв туру

Нехай Ворскла і програла Кривбасу, Різник зміг відзначитись фантастичним подвійним сейвом після 11-метрового. Воротар Ворскли спочатку перевів удар Хомченовського в штангу, а потім моментально підвівся – і встиг на добивання від нього ж.

Гол туру

Прекрасний комбінаційний гол Динамо з більярдним ударом Буяльського: