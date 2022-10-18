Україна

Юрій Дедишин прокоментував вручення підозри Юрію Запісоцькому.

Генеральний директор львівського Руху Юрій Дедишин поділився своїми думками після вручення підозри генеральному секретареві та віце-президенту УАФ Юрію Запісоцькому.

"В контексті кримінальних справ, порушених проти Андрія Павелка, хотів би сказати та передати велике вітання, і запастися терпінням та натхненням генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому. Юра, будь мужній, залишимо інтригу як то кажуть", — сказав Дедишин в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Раніше повідомлялося, що президент Руху Григорій Козловський проведе прес-конференцію про свавілля в українському футболі.