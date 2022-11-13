Україна

Чи зможе Динамо продовжити переможну серію?

Динамо виграло три останні матчі, забивши в них дев'ять голів – але попередніх невдач було так багато, щоб такої серії не вистачило навіть для проміжного третього місця. Потрібно працювати, працювати й працювати далі, тим більше, що випробування на кінець року одне одного серйозніше.

Колос відверто недобрав очок у матчі з Дніпром-1. Довбик , звичайно, в потрібний момент увімкнув режим бога, але загалом команда Вишняка була точно не гірша, ніж лідер чемпіонату. Зміна тренера нічого не змінила: за Вишняка Колосу так само комфортніше грати другим номером, як і за Костишина.

Ця команда начебто набиралася роками лише для ігор проти топ-клубів. Є воротар, який дуже часто рятує: Волинець не просто так викликався до збірної. Є опорна зона як найсильніша лінія в команді: Богданов, нехай і найзоряніше ім'я у складі, цього сезону не проходить в основу. Є козир у вигляді стандартів: половину з десяти голів цього сезону Колос забив таким чином. Нарешті, є звичка оборонятися всією командою: у цій команді всі, починаючи з центрфорварда, роблять великий обсяг роботи без м'яча.

Відповідно, навіть гранду потрібно показувати максимум, щоб упоратися із цим суперником. А Динамо доведеться його показувати без Ваната . Форвард, який стартував у Динамо по-голлівудськи (кожен із перших п'яти виходів Владислава у стартовому складі киян незмінно закінчувався голом), останнім часом продемонстрував і свої слабкості. Звичайно ж, реалізує Ванат не все, а на додаток до цього ще й вистачає забагато карток. 4 жовті за 510 хвилин гри – це нормально для опорника, але не для завершувача.

Що ж, хто замість Ваната? Знову Бєсєдін? Його Луческу, звичайно, любить, але будь-якому коханню приходить кінець. Останній гол Артема в офіційному матчі відбувся 25 квітня минулого (!) року у виграній 5:0 грі з Інгульцем. Альтернатива Бесєдін всім відома: Гармаш, і в його виході саме проти Колоса є особливий сенс. Усі чудово представляють сценарій гри (Динамо контролює м'яч, Колос обороняється), і з його врахуванням хибна дев'ятка може зробити гру господарів менш передбачуваною.

А ще цікаво, хто для Динамо закриє пост номер один. Бущан уже давно відновився, але у матчах чемпіонату сидить на лаві. Він, звичайно, зіграв проти Фенербахче, але той матч уже належав до категорії не дуже важливих. І він же був останнім у єврокубках для киян до липня-серпня – тепер залишився лише один турнір, у якому логічно мати одного основного воротаря.

Нещерет не сказати, щоб відзначився якимись суперсейвами, яких Бущан у Динамо назбирав, таке відчуття, на годинний ролик. З іншого боку, є відчуття, що вони йому не так і потрібні: Руслан правильніше вибирає позицію і просто надійний, без суперрятувань для YouTube (при тому, що пенальті від Траоре він теж витягнув). На тлі постійно проблемної оборони Динамо – немає у Забарного надійного партнера, просто немає – важливі будь-які воротарські переваги, і Бущан, основний воротар збірної, цілком може зависнути в запасі надовго.

Історія протистояння

Із семи матчів на рівні Прем'єр-ліги п'ять закінчилися перемогами Динамо, одна – перемогою Колоса та одна – нічиєю. Нагадаю, що перемога Колоса – це той останній тур чемпіонату-2019/20, який міг привести киян до третього місця, і лише осічка Зорі у паралельній грі принесла команді Михайличенка “срібло”. Ну й про кубковий матч сезону-2020/21, коли Динамо лише в серії пенальті здолало клуб із Ковалівки, теж варто згадати.

Щоправда, останній матч динамівці виграли з рахунком 7:0, причому шість забили ще до перерви.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Шепелєв, Сидорчук — Циганков, Буяльський, Лонвейк — Гармаш

Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець — Задоя, Мілько, Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua