Дивіться на Football.ua найкращі моменти гри за участі лідера УПЛ.
"Спортклубівці" перед матчем, СК Дніпро-1
09 листопада 2022, 19:33
У матчі дванадцятого туру чемпіонату України СК Дніпро-1 переграв ковалівський Колос — 3:1. Хет-триком на Київщині відзначився Артем Довбик, у складі господарів гол на свій рахунок записав Вадим Мілько.
Підопічні Олександра Кучера після чергової звитяги закріпилися на першій сходинці. У той час команда Ярослава Вишняка наразі восьма.
Дивіться відео голів та огляд матчу:
Колос — Дніпро-1 1:3
Голи: Мілько, 31 — Довбик, 5, 36, 77
Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець — Задоя (Оріховський, 55), Мілько, Болбат, Смирний (Попов, 66), Мякушко (Ільїн, 82) — Безбородько (Ісаєнко, 82(.
Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Гомеш, Сарапій, Адамюк — Бабенко, Назаренко (Когут, 71), Рубчинський (Гормов, 71), Пихальонок (Логінов, 83), Гуцуляк (Танчик, 46) — Довбик.
Попередження: Мілько, Чорноморець, Болбат — Бабенко, Назаренко.