Україна

Дивіться на Football.ua найкращі моменти гри за участі лідера УПЛ.

У матчі дванадцятого туру чемпіонату України СК Дніпро-1 переграв ковалівський Колос — 3:1. Хет-триком на Київщині відзначився Артем Довбик, у складі господарів гол на свій рахунок записав Вадим Мілько.

Підопічні Олександра Кучера після чергової звитяги закріпилися на першій сходинці. У той час команда Ярослава Вишняка наразі восьма.

Дивіться відео голів та огляд матчу:

Колос — Дніпро-1 1:3

Голи: Мілько, 31 — Довбик, 5, 36, 77

Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець — Задоя (Оріховський, 55), Мілько, Болбат, Смирний (Попов, 66), Мякушко (Ільїн, 82) — Безбородько (Ісаєнко, 82(.

Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Гомеш, Сарапій, Адамюк — Бабенко, Назаренко (Когут, 71), Рубчинський (Гормов, 71), Пихальонок (Логінов, 83), Гуцуляк (Танчик, 46) — Довбик.

Попередження: Мілько, Чорноморець, Болбат — Бабенко, Назаренко.