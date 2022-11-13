Україна

Жахлива статистика форварда Динамо Київ.

Сьогодні Динамо не змогло взяти три очки в матчі з Колосом (0:0). В стартовому складі киян з'явився форвард Артем Бєсєдін, а після перерви його замінив Денис Гармаш.

В цьому поєдинку Артем не забив. А це означає, що форвард Динамо цього сезону не забивав голів, провівши вже на полі понад 1000 хвилин в усіх турнірах.

Востаннє Бєсєдін забивав 25 квітня 2021 року в матчі з Інгульцем. Далі була травма коліна на чемпіонаті Європи у 2021 році й пропуск сезону 2021/22.

Звіт про матч Динамо — Колос читайте за посиланням.