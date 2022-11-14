До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.
ФК Металіст
14 листопада 2022, 11:59
У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст прийме криворізький Кривбас.
Гра відбудеться сьогодні, 14 листопада, в Ужгороді на стадіоні Авангард. Початок о 13:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу:
Після 11 ігор Металіст набрав 15 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Кривбасу дев'ять балів та 13 позиція.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Металіст – Кривбас.