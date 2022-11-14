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Коментар тренера Кривбасу після важкої перемоги над харківською командою.

Помічний головного тренера криворізького Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував перемогу над харківським Металістом — 1:0 у 13 турі VBET Ліги.

"Хлопці сьогодні просто молодці, вони продемонстрували дуже велику самовіддачу. Радує, що вони вже грають більш впевненіше у своїх силах. Розуміли, що можуть грати та перемагати. Так, сьогодні виграли, але завжди є над чим працювати. Є до чого рости, у чому додавати. Треба виходити у кожному матчі та добиватись результату.

Ми сьогодні забили та не пропустили. Це найважливіше наразі. А те, що є моменти, вже добре. Кривбас починає грати у комбінаційний футбол. Є моменти, отже буде і реалізація. У Роми Дебелко тільки одного сьогодні було пʼять моментів. Цього разу він не забив, хоча до цього забив три голи. Будемо працювати.

Розуміли, що граємо проти дуже хорошого суперника, який добре укомплектований та має якісних футболістів. Очікували дуже серйозного матчу. Хлопці вийшли та зіграли так, як ми просили.

- Знаю, що Юрій Миколайович наразі як вижатий лимон. У мене такий же стан. Звісно, за матч тренери дуже серйозно втрачають у цьому плані: і здоровʼя, і сили. Зате дуже приємно після гри, адже команда перемогла", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях проти закарпатського Миная, а криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст-1925. Звіт про матч Металіст — Кривбас читайте за посиланням.