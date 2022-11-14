Коментар коуча харківської команди після поразки в матчі УПЛ.
Олег Ратій, офіційний сайт Металіста
14 листопада 2022, 17:41
Виконувач обов’язків головного тренера Металіста Олег Ратій прокоментував поразку 0:1 в 13-му турі УПЛ проти Кривбаса.
"Сьогоднішній матч мав велику напругу. Грали дві команди, які розташовувалися поруч у турнірній таблиці, кожна з них хотіла здобути три очки. Напевно, нам трошки не вистачило для здобуття очок, в той час, як супернику виявилось достатньо тих моментів, які вони створили.
Що з Чайковським? Він сам попросив заміну. У нього було пошкодження ще раніше і сьогодні він відчув біль в тій же нозі", — сказав Ратій.
У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях проти закарпатського Миная, а криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст-1925. Звіт про матч Металіст — Кривбас читайте за посиланням.