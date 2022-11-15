Україна

29-річний українець зробив 12 сейвів у матчі проти київського Динамо.

Воротаря Колоса Євгена Волинця було визнано найкращим гравцем 13 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Минулого туру чемпіонату України 29-річний голкіпер зробив 12 сейвів у матчі проти київського Динамо, чим допоміг своєму клубу здобути одне очко, не пропустивши голів у свої ворота.

За підсумками голосування у боротьбі за нагороду Волинець випередив півзахисника Кривбасу Назара Волошина та захисника Олександрії Владислава Бабоглу.

Після 12 ігор Колос набрав 16 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.