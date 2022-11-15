Україна

УПЛ задовольнила прохання рівненського клубу.

Матч 14 туру української Прем'єр-ліги між рівненським Вересом та київським Динамо відбудеться у столиці України. Про це повідомляє прес-служба Вереса.

УПЛ задовольнила прохання рівненського клубу, а також дістала згоду від "біло-синіх", затвердивши Динамо фактичним господарем матчу.

Таким чином, матч Верес – Динамо відбудеться на стадіоні імені В. Лобановського. Гра пройде 21 листопада і розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Також напередодні у Києві пройде матч юнацьких команд, який відбудеться у Конча-Заспі – 18 листопада.

Крім цього, фактичним господарем матчу 29 туру УПЛ стане Верес, який прийме Динамо у Рівному.