Україна

28-річний українець провів 48 сухих матчів.

У 13 турі української Прем'єр-ліги київське Динамо поділило очки з Колосом (0:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "біло-синіх" Георгій Бущан, для якого це був 48 поєдинок на нуль у футболці київського клубу.

За цим показником 28-річний українець увійшов до топ-3 воротарів Динамо за часів незалежності. Попереду нього Денис Бойко (50 матчів) та Олександр Шовковський (316). За Бущаном тепер розташувалися Віталій Рева (47) та Максим Коваль (42).

37 матчів із 48 Бущан провів у чемпіонаті України, три — у Кубку країни та ще вісім у єврокубках.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Колос.