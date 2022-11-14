Україна

На матчі Олександрія — Верес трапилась несподівана втрата свідомості у гравця Вереса.

Керівник медичного штабу Вереса Артем Зінченко розповів про стан Станіслава Шарая, який вчора втратив свідомість під час виїзного матчу "червоно-чорних" проти Олександрії (2:3).

"На тлі травми лівого гомілковоступневого суглоба та засиленого больового синдрому у Станіслава Шарая виникло запаморочення із втратою свідомості. Зусиллями футболістів, які були поруч в цей час, та лікарів Станіслав повернувся до свідомості. Пульс та артеріальний тиск нормалізувались. Зараз він почувається добре", — сказав Артем Зінченко в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Верес поступився Олександрії у 13 турі УПЛ. Звіт про матч читайте за посиланням.