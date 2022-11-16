ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Одкровення форварда збірної Уругваю Едінсона Кавані напередодні чемпіонату світу.

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані розкритикував нинішні погляди на футбол, де, на його думку, індивідуальності важливіші за команду.

"Сучасний футбол втрачає свою суть. Можливо, я зі "старої школи". Можливо, я не зовсім вписуюсь у сучасний футбол із погляду відношення, того, що він означає для гравців. Я зі школи, де найпрекрасніше, що може статися, це командна перемога.

Я вважаю, що немає гравця, який сам може виграти чемпіонат світу. Його немає і ніколи не буде. Хтось може зробити щось чарівне, але вам потрібно, щоб товариші по команді бігли, віддавали себе повністю. Про це дуже часто забувають. Натомість говорять про бомбардира, відоме ім'я, володаря Золотого м'яча. Це відволікає увагу від того, що справді важливо.

В Уругваї гравець знає, що треба бути скромним, спуститися з вершин. У сучасному світі футболісти егоїстичні, вони думають про особисті нагороди, забуваючи про важливіші речі. Якщо одного разу я отримаю індивідуальну нагороду, я, звичайно, буду щасливим, але для мене найбільше щастя – це чемпіонська фотографія моєї команди вдома.

У нашій збірній, як і в нашій країні, егоїстичних людей не дивляться привітно. Це наша культура, зрозуміла всім із юнацького рівня. Завдяки культурі роботи, самопожертви та єдності ми обігравали великі збірні. Це не Суарес чи Кавані, чи цей хлопець, чи той, ні. Це Уругвай", — наводить слова Кавані The Guardian.

Раніше збірна Уругваю оголосила заявку на ЧС-2022.