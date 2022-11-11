Україна

Минулого туру український форвард оформив хет-трик.

Нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано найкращим гравцем 12 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Минулого туру український форвард відзначився оформленим хет-триком у ворота Колоса з Ковалівки (3:1).

Цього сезону Довбик провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів і віддав три результативні передачі.

Після 11 ігор Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 31 очко, що на п'ять більше, ніж у донецького Шахтаря, але "гірники" мають гру в запасі.