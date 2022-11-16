ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команди продовжують активно готуватись до мундіаля.

У рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 відбулась товариська зустріч між учасниками мундіалю Саудівській Аравії та Хорватії.

Гості, збірна Хорватії, вийшли на поле в експериментальному складі на перший тайм. Господарі, у свою чергу, грали наближеним складом до того, який буде діяти із перших хвилин у Катарі. У другому таймі головний тренер хорватів Даліч змінив більшу половину складу. На 73 хвилині Крамарич відкрив рахунок, але арбітр зафіксував офсайд. Але за 9 хвилин від домігся свого і забив вже чистий м'яч.

Нагадаємо, що збірна Хорватії у першому матчі на ЧС-2022 зіграє проти Марокко 23 листопада. Саудівська Аравія зустрінеться із Аргентиною 22 листопада.

Саудівська Аравія — Хорватія 0:1

Гол: Крамарич, 82

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс — Абдулхамід, Аль Амрі, Аль Болеахі (Тамбакті, 46), Аль Шахрані, Канно (Аль Давсарі, 80), Аль Малкі (Аль Хассан, 80), Аль Бураікан (Баебрі, 80), Аль Фарадж (Аль Абед, 68), Аль Давсарі, Аль Шехрі (Асірі, 61).

Хорватія: Лівакович — Барішич, Ерліч, Ловрен (Віда, 58), Станішич — Маєр, Брозович (Модріч, 65), Сучич (Ковачич, 46), Влашич (Оршич, 46), Пашалич (Перішич, 65) — Петкович (Крамарич, 58).