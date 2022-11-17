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Коментар тренера Динамо після перемоги в матчі УПЛ.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу над Інгульцем (2:1) у перенесеному матчі 1-го туру VBET Ліги.

"Завдання було завоювати три очки, що нам вдалося зробити. Як ми очікували, матч був складним. Команда суперника добре оборонялася, проявила чудові бійцівські якості. Дотримуюся думки, що більшість команд у нашому чемпіонаті грають організовано, демонструють хороші фізичні та бійцівські якості та можуть зачепитися за очки у матчі проти будь-якого суперника.

Сьогодні був інтенсивний початок у виконанні Інгульця. Потім ми взяли гру до своїх рук, змусили суперника помилитися. Спочатку – у випадку з пенальті, потім – із другим голом. Ми продовжували чинити тиск, потрібно було забити третій м'яч, який би зняв усі питання. Тоді співвідношення сил на табло було б таким, яким воно є насправді.

Привітав хлопців у роздягальні. У тому числі Віктора Циганкова, який провів хороший матч. Насамперед привітав хлопців із трьома набраними очками та з тим, що витримали бійцівський натиск суперника. Важливо було не поступитися в цій грі, а не тільки перевершувати в ігрових компонентах.

Не можу не виділити й Віталія Буяльського, котрий виконав величезний обсяг роботи, у тому числі чорнової. Він багато пресингував, брав участь у всіх атаках, заробив пенальті. Шкода, що не забив третій гол у хорошій контратаці. Він заслуговував забити третій гол, як і наша команда загалом.

Пропущений гол – наслідок нашої неуважності. 2:0 – завжди небезпечний рахунок, я сказав хлопцям у перерві, щоб вони не розслаблялися. До гола в наші ворота призвела помилка у виносі та підборі м'яча. Дозволили супернику скоротити рахунок, і той упіймав кураж, пішов уперед. Цим і пояснюється відрізок матчу, який вийшов вдалим для Інгульця. Можливо, далися взнаки й проведені заміни — вони не додали нам гостроти попереду.

Підсилення в центр захисту? Думаю, Бурда може грати на цьому рівні. Він відновився після травми. Крім того, у нас є молоді гравці – наприклад, Антон Боль. Він має перспективу.

У цей складний період важливо надавати українським молодим гравцям можливість зростати, удосконалюватись та виходити на інший рівень. Йдеться про всю нашу молодь. Вона повинна зростати та додавати від гри до гри. Я їм довіряю та хочу, щоб вони стали гравцями основного складу. Вважаю за краще виховувати наших молодих гравців, довіряти їм. Тому що зараз складно уявити топового легіонера у нашому чемпіонаті, а брати посереднього іноземця я не бачу сенсу", — цитує наставника офіційний сайт Динамо.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Динамо Київ.