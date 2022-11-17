Україна

Коментар Младена Бартуловича після поразки в матчі УПЛ.

В.о головного тренера Інгульця Младен Бартулович поспілкувався з журналістами після поразки в перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату України з київським Динамо.

"Перш за все, хотів би подякувати всім героям, які боронять Україну. Завдяки їм, ми маємо можливість грати в футбол. Також хочу подякувати Сергію Лавриненку за той досвід, який він мені дав під час нашої співпраці. Окрім того, вдячний президентові нашого клубу, який у такий складний момент дав мені можливість працювати.

Що стосується гри, то сьогодні був дуже хороший матч у нашому виконанні. Особливо мені сподобалося, як ми провели початок гри. До моменту з призначеним пенальті. А потім пропустили другий, зовсім не обов’язковий гол до перерви. Після цього важко було грати з таким суперником, як Динамо. Але поговорили з хлопцями в перерві, налаштували їх і попросили знайти можливість забити. Так воно і сталося. Але для другого голу не вистачило фарту або, можливо, чогось ще", — цитує фахівця офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Бартулович провів дебютний матч на чолі Інгульця. Після минулого туру президент клубу Олександр Поворознюк відправив Сергія Лавриненка у відставку.