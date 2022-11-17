Україна

Український клуб зберіг двох важливих футболістів.

Дніпро-1 в літнє трансферне вікно активно попрацював на трансферному ринку, проте тепер зосередився на внутрішніх ресурсах.

Як повідомляє офіційний сайт дніпрян, клуб подовжив співпрацю з Володимиром Адамюком та Валентином Рубчинським.

Перший підписав новий контракт строком на два роки та можливістю подовжити ще на рік. Другий, своєю чергою, підписав угоду на три роки.

За дніпрян Валентин провів 12 матчів в УПЛ (1 гол, 1 результативна передача) і 7 матчів в єврокубках (1 гол, 1 результативна передача).

В складі спортклубівців Володимир зіграв 50 матчів в УПЛ (6 забитих м’ячів, 1 результативна передача), 7 матчів в єврокубках (1 результативна передача), 4 матчі в Кубку України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захисник Дніпра-1 викликаний у збірну Алжира — він може пропустити матч з Шахтарем.