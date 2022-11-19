Євген Банада розповів про підготовку до матчу проти Металіста 1925.
Євген Банада, ФК Кривбас
19 листопада 2022, 20:33
Півзахисник Кривбасу Євген Банада поділився своїми очікуваннями перед матчем 14 туру УПЛ проти харківського Металіста 1925.
"Чесно кажучи, підготовка проходить у звичайному режимі. Розуміємо, що на нас очікує серйозний матч. У суперника хороша команда з якісними футболістами у складі. Певен, гра буде цікавою. Ніколи раніше не грав проти цього суперника у попередніх клубах, тому це може бути мій дебют проти них.
Усі в команді дуже задоволені, що Кривому Рогу нарешті дозволили прийняти матч. Кривий Ріг — рідне місто нашого клубу, тому очікуємо з нетерпінням можливості вийти на газон стадіону Гірник. Дякуємо за це нашим ЗСУ.
Потрібно виходити на кожний матч УПЛ, як у попередніх переможних матчах. Виходити з бажанням лише вигравати та рухатись вперед. Так, суперники були непрості, але, бачите, нам до снаги грати та перемагати. Тому, впевнений, у нас все буде добре. Треба продовжувати набирати очки по максимуму у кожному матчі, й покращувати наше турнірне становище", - наводить слова Банади прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Кривбас — Металіст 1925 відбудеться завтра, 20 листопада, о 14:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.