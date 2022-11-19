Україна

Футболіст не став заперечувати можливий відхід.

Вже протягом декількох років Артем Довбик є ціллю клубів з Італії та Туреччини на трансферному ринку.

Раніше повідомлялось, що за ситуацією із форвардом Дніпра-1 та збірної України спостерігають Торіно, Салернітана, Болонья та навіть Динамо Київ.

У центральному матчі 14 туру УПЛ між Дніпром-1 та Шахтарем гол Довбика став важливим за для перемоги його команди (2:1).

Після матчу він поспілкувався із пресою щодо можливого трансферу: "Чи буду я виступати за команду в другому колі? Побачимо", — цитує Артема клубна прес-служба.

Нагадаємо, що Дніпро-1 відпустить найкращого бомбардира групового етапу Ліги Конференцій тільки у тому випадку, якщо отримає вигідну пропозицію.

У рамках цього сезону УПЛ футболіст провів 13 матчів, забивши десять м'ячів і віддавши дві результативні передачі.