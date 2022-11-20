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Тренер Металіста 1925 — про перемогу над Кривбасом у матчі УПЛ.

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги Кривбас зазнав поразки від Металіста 1925 з рахунком 0:2.

Тренер харківського клубу Олег Голодюк поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Непроста та дуже складна гра, при важких погодніх умовах. Наші гравці навіть за таких умов намагались контролювати м'яч. Я думаю, за рахунок цього та за рахунок великого бажання, бійцівських якостей, у цьому вони сьогодні не поступились Кривбасу. Хоча ми знали яка у суперника хороша команда. Ми налаштовували, саме на таку гру гравців, дуже велика їм подяка, що вони виконали все про що ми з ними домовлялись. Я рахую, що закономірний результат сьогодні".

"Ми взагалі останні три дні готувались на снігу, для нас навіть таке поле, порівняно з останніми тренуваннями, підходило нам. Я думаю, поле було однакове для обох команд, ми скористались своїми шансами і не дозволили Кривбасу скористатися їх сильними сторонами".

"Як я вже казав, Каривбас — дуже хороша команда. Ми знали який в них тренер, можливо, їм потрібно більше часу, але то вже їх проблеми. Загалом дуже хороша команда, з дуже кваліфікованим тренером", — цитує слова Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

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