Україна

Коментар форварда Металіста 1925 після матчу з Кривбасом.

Нападник Металіста 1925 Андрій Борячук прокоментував перемогу своєї команди на Кривбасом у матчі 14 туру УПЛ — 2:0.

Відзначимо, що форварду "жовто-синіх" вдалося записати на свій рахунок другий м'яч слобожанців.

"Щодо візиту, то не вдалось побачити місто. А взагалі, гарна база та непоганий стадіон, поле звісно ви все розумієте, але кінець сезону. На цьому полі можно було грати, але гра була складна, важкі погодні умови. Я вважаю, що мій гол став, напевно, вирішальним

Ми дуже вдячні ЗСУ, що вони нас боронять. Дають можливість нам грати, особливо в Кривому Розі. Не було страху їхати сюди. Навпаки, була впевненість, що все буде добре" — підсумував 26-річний нападник.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку між криворіжцями та харків'янами.