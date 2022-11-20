Коментар форварда Металіста 1925 після матчу з Кривбасом.
Андрій Борячук, ФК Металіст 1925
20 листопада 2022, 23:15
Нападник Металіста 1925 Андрій Борячук прокоментував перемогу своєї команди на Кривбасом у матчі 14 туру УПЛ — 2:0.
Відзначимо, що форварду "жовто-синіх" вдалося записати на свій рахунок другий м'яч слобожанців.
"Щодо візиту, то не вдалось побачити місто. А взагалі, гарна база та непоганий стадіон, поле звісно ви все розумієте, але кінець сезону. На цьому полі можно було грати, але гра була складна, важкі погодні умови. Я вважаю, що мій гол став, напевно, вирішальним
Ми дуже вдячні ЗСУ, що вони нас боронять. Дають можливість нам грати, особливо в Кривому Розі. Не було страху їхати сюди. Навпаки, була впевненість, що все буде добре" — підсумував 26-річний нападник.
Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку між криворіжцями та харків'янами.