Дивіться відео найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату України 21 листопада 2022, 12:00.
ФК Інгулець
21 листопада 2022, 16:19
У поєдинку 14 туру української Прем'єр-ліги Інгулець мінімально обіграв Львів із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині у воротах львів'ян відзначився Марусич.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Львів в 14 турі УПЛ-2022/23:
Інгулець — Львів 1:0
Гол: Марусич, 45
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов (Поспєлов, 46), Ковальов, Смоляков — Кухарук (Головкін, 89), Кучеренко — Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90), Запорожець, Клименко — Сітало (Одарюк, 85).
Львів: Ільющенков — Грисьо, Никитюк, Вовкун (Шишка, 52), Сімінін (Муравський, 53), Полегенько (Крушинський, 53) — Мильченко, Васильєв, Бойко (Ременяк, 67) — Нич, Бугай.
Попередження: Клименко, Марусич — Грисьо, Васильєв, Крушинський
На 84-й хвилині був вилучений Максим Грисьо (Львів) (друге попередження).