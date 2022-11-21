Україна

Коли відбудуться поєдинки — наразі невідомо.

Донецький Шахтар у своєму акаунті у Твітері аносував матч 15 туру УПЛ із Ворсклою, який відбудеться 23 листопада на Арені Львів, як останній у 2022 році.

Це означає, що "гірники" не гратимуть пропущені матчі до кінця календарного року. Мова йде про поєдинок 6 туру Львів — Шахтар і гру 9 туру Минай — Шахтар. Через виступи "оранжево-чорних" у Лізі чемпіонів вони не відбулися у зазначений термін на прохання донецького клубу.

Відзначимо, що 1 пропущений матч має і Динамо, яке не зіграло домашній гру 8 туру з Металістом через російські атаки на Київ. Дата гри між киянами та харків'янами наразі невідома.