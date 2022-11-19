Україна

Андрій Павелко має з’явитись до Генпрокуратури для повідомлення про підозру.

Президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Юрій Запісоцький мають з'явитись у Генпрокуратурі для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. Про це повідомляє FootballHub.

18 листопада Павелко отримав повістку від Генпрокуратури, згідно з якою 22 листопада, він має з'явитися в офісі Генпрокуратури для отримання підозри у кримінальному провадженні, яка була зареєстрована у 2018 році.

Крім Павелка того ж дня, до Генпрокуратури має прийти Запісоцький, про видачу підозри якому ми повідомляли раніше.

Щонайменше 10 кримінальних справ розслідують Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами порушень з боку Павелка та Запісоцького.