Україна

Коментар Юрія Вірта після поразки в Петровому.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поділився враженнями від гри команди у заключному матчі календарного року. Нагадаємо, сьогодні Верес поступився Інгульцю — 0:1.

"Коли ми приїхали до Петрового, побачили поле — зрозуміли, що комбінаційного футболу тут не буде. Натомість буде багато боротьби. Це підтвердила і сама гра.

У першому таймі футболісти Інгульця грали трохи агресивніше. Вони забили і мали ще дві стовідсоткових нагоди. Добре в цих епізодах зіграв Богдан Когут.

У перерві ми намагалися внести корективи у гру. Через центр нам не вдавалося атакувати. Намагалися вмикати фланги і додавати швидкості. У принципі, другим таймом я задоволений. Ми багато атакували, створювали моменти. На жаль, не забили. Мало забиваємо в останніх матчах.

Сьогодні через застуду не зіграв Дмитро Кльоц. Його не вистачало. Він два дні температурив. Ми ночували в готелі без світла, перед тим була довга дорога і ця застуда йому завадила зіграти.

Результат — не на нашу користь. Було важко. Бо наші технічні футболісти нічого не змогли створити на такому полі. Намагалися зіграти за рахунок швидкості, бійцівських якостей. Не вийшло. Будемо готуватися до другого кола чемпіонату.

Щодо вилучення Владислава Шарая — я так зрозумів, що за лайку він отримав друге попередження. Щодо суддівства загалом — я багато рішень арбітра не зрозумів. Він в обидва боки багато помилявся. Це не виправдання нашої поразки, але арбітр помилявся дуже багато.

Ми завершили рік чотирма поразками. Вважаю, на це вплинув і календар. Ми наприкінці року грали з Зорею, Шахтарем, Динамо, Олександрією — всі важкі матчі. І ніхто з цих суперників не переграв нас в одні ворота. Як і сьогодні. Ми цілком могли здобути бодай нічию.

Кінцівка року — не найкраща у плані результату. Але загалом грою я задоволений. Ми набрали 17 очок. Я задоволений цим доробком. Для нас це хороший показних. Однозначно є, над чим працювати. Перед стартом сезону нас записували до відвертих аутсайдерів. Але сезон показав, що це не так. Відпочинемо, проведемо точкову селекцію і продовжимо боротьбу у другому колі", — цитує коуча офіційний сайт Вереса.

Звіт про матч Інгулець — Верес читайте в нашому матеріалі.