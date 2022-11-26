ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Дідьє Дешама обіграла Данію.

Збірна Франції стала першою збірною. яка вже забезпечила собі участь у плей-оф чемпіонату світу-2022.

Команда Дідьє Дешама у другому турі групового раунду мундіаля перемогла Данію із рахунком 2:1.

Таким чином в активі французів вже шість очок. До цього вони перемогли Австралію у першому турі (4:1).

Група D 1 Франція 2 6 2 Австралія 2 3 3 Данія 2 1 4 Туніс 2 1

Нагадаємо, що саме збірна Франціє є дійсним чемпіоном світу. Вони виграли ЧС-2018.

Раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе обійшов Тьєррі Анрі у списку найкращих бомбардирів Франції на мундіалях.