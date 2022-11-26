Команда Дідьє Дешама обіграла Данію.
Франція, Getty Images
26 листопада 2022, 20:15
Збірна Франції стала першою збірною. яка вже забезпечила собі участь у плей-оф чемпіонату світу-2022.
Команда Дідьє Дешама у другому турі групового раунду мундіаля перемогла Данію із рахунком 2:1.
Таким чином в активі французів вже шість очок. До цього вони перемогли Австралію у першому турі (4:1).
Нагадаємо, що саме збірна Франціє є дійсним чемпіоном світу. Вони виграли ЧС-2018.
Раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе обійшов Тьєррі Анрі у списку найкращих бомбардирів Франції на мундіалях.