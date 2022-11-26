ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Дідьє Дешама схилила на свою користь хід непростої зустрічі.

Завдячуючи проведенню матчу Туніс — Австралія в найбільш ранній часовий слот у звітній день, інші учасники групи D чемпіонату світу-2022 в Катарі, збірні Франції та Данії, могли будувати плани на власну зустріч на основі отриманої інформації щодо результатів виступів конкурентів. Хоча й без того цим двом національним командам було про що поміж собою зайвий раз поговорити, бо вони зустрічались у групі тріумфального для "Les Bleus" мундіалю-2018 (0:0), після чого "датський динаміт" ледь не виштовхнув команду Дідьє Дешама до дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Безпосередньо на самій світовій першості в Катарі ці два колективи стартували геть по-різному. Команда Каспера Г’юлманда не подужала захист Тунісу (0:0), а французи трохи пізніше в той день ледь не стрибнули обома ногами на граблі чинних чемпіонів світу, проте все ж таки завершили матч проти Австралії впевненою перемогою (4:1). Це дозволило "триколору" очолити квартет D за підсумками ігрового дня, а також із перспективами дивитись на гру проти головних конкурентів у контексті виходу до плей-оф.

Ніхто не очікував на те, що команди будуть демонструвати відкритий футбол одразу ж із перших хвилин через значну вагу відповідальності за результат гри. Однак усе ж таки було цікаво, як саме французи даватимуть раду власним помилкам у захисті зразка першого туру, і в той самий час данці мали щось запропонувати у відповідь у плані власної гри в нападі, що подекуди виглядала навіть більш блідою за футбол у виконанні Тунісу.

І якщо чинним чемпіонам світу так і не довелось зустрічатись із серйозними викликами перед власними воротами, окрім, хіба що, моменту з пострілом із правого флангу штрафного від Корнеліуса повз ближню стійку на завершення блискавичної контратаки під завісу першого тайму, то кожен із трійки нападу "Les Bleus" у підсумку мав непоганий момент для голу. Однак рахунок на табло до настання перерви так і не змінився через переважно низьку інтенсивність атак з обох сторін. Було помітно, що футболісти хочуть запропонувати щось, проте не знають, як правильно підійти до створення гольових нагод.

Після поновлення гри ситуація потрохи почала схилятись на користь команди Дідьє Дешама, бо суперники загрузли в центрі поля, а ось трійки нападу французів — ні. Як підсумок, Мбаппе вже після завершення першої повної години ігрового часу зіграв із Тео Ернандесом у затяжну стінку на лівому фланзі штрафного, яку завершив пострілом уже від ближнього кута воротарського.

Однак, як і в більшості випадків із голами на цьому чемпіонаті, не встигли ми відійти від одного взяття воріт, як йому на зміну прийшло інше. Це вже Данія нарешті зуміла якісно виконати стандарт у вигляді кутового на правому фланзі, із якого Еріксен таки влучив у голову партнеру вперше за дві гри, а Андерсен перевів м’яч собі за спину на Андреаса Крістенсен, якому залишалось лише не схибити з другого поверху.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Оскільки командам удалось розгойдати цей матч, данцям після власного успіху довелось витримувати тиск із боку суперників, що чимдуж узялись атакувати їхні володіння. І тут уже "червоній гвардії" або щастило, або не дуже. Меле міг якось підставити спину біля лінії воріт проти удару головою з близької відстані від Чуамені, а вже в наступному епізоді ніхто з центральних партнерів по захисту не проконтролював Мбаппе під час подачі від правого кута штрафного на дальню стійку у виконанні Грізманна. Зрештою, це й був фінальний акорд у грі, хоча й футболісти Г’юлманда на останніх хвилинах намагались завадити суперникам першими вийти до плей-оф мундіалю в Катарі.

У заключному турі збірна Франції зіграє проти Тунісу, а Данія зустрічатиметься з Австралією.— Данія 2:1Мбаппе 61, 86 — А. Крістенсен, 68Льоріс — Кунде, Варан (Конате, 74), Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн (Фофана, 90+3), Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62), Мбаппе.Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон — Р. Крістенсен (Ба, 90+2), Гейб’єрг, Еріксен, Меле — Ліндстрьом (Нергор, 85), Корнеліус (Брайтвейт, 46), Дамсгор.Попередження: Кунде — А. Крістенсен, Корнеліус