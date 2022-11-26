Форвард забив два голи у ворота Данії.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 листопада 2022, 19:59
Збірна Франції у матчі другого туру чемпіонату світу-2022 у Катарі обіграла збірну Данії із рахунком 2:1.
Обидва голи команди Дідьє Дешама записав на свій рахунок Кіліан Мбаппе. На 61 він вивів французів уперед, а на 86, при рахунку 1:1, приніс команді перемогу.
Таким чином Мбаппе на чемпіонатах світу має вже сім забитих голів. Форвард ПСЖ у списку найкращих бомбардирів обійшов Мішеля Платіні, Зінедіна Зідана та Тьєррі Анрі.
Жюст Фонтен, який забив 13 голів, є найкращим бомбардиром цієї країни на мундіалях. До рекорду Мірослава Клозе, який забив 16 голів, Кіліану залишилось 9 м'ячів.