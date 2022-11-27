Підопічні Володимира Шарана здобули нічию в Києві.
Зоря - Минай, офіційний сайт УПЛ
27 листопада 2022, 15:55
У 15-му турі УПЛ Зоря не втримала переможний рахунок в матчі з Минаєм в Києві на стадіоні імені Лобановського.
На 61-ій хвилині Бражко відкрив рахунок в поєдинку, але в компенсований час Твердохліб після кутового вирвав одне очко для своєї команди.
1:1 — Зоря набрала 27 балів та посунула Динамо з третьої сходинки. Минай з 14-ма очками залишився на 11 місці.
Для Миная це була остання гра в цьому календарному році. Зорі ще належить зіграти проти Колоса, матч відбудеться 1 грудня.
Зоря — Минай — 1:1
Голи: Бражко, 61 — Твердохліб, 90+1
Зоря: Мацапура — Данченко (Вантух, 71), Імереков, Батагов, Бутко — Бражко, Чурко — Кирюханцев (Снурніцин, 87), Булеца (Михайленко, 90+2), Русин (Хлань, 71) — Мишньов (Антюх, 46)
Минай: Бандура — Дмитрук (Кравчук, 81), Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов (Паламар, 88) — Кулієв (Гончар, 71), Твердохліб, Воробчак (Байдал, 88) — Вишневський (Колесник, 71)
Попередження: Трубочкін, 68.