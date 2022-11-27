Україна

Підопічні Володимира Шарана здобули нічию в Києві.

У 15-му турі УПЛ Зоря не втримала переможний рахунок в матчі з Минаєм в Києві на стадіоні імені Лобановського.

На 61-ій хвилині Бражко відкрив рахунок в поєдинку, але в компенсований час Твердохліб після кутового вирвав одне очко для своєї команди.

1:1 — Зоря набрала 27 балів та посунула Динамо з третьої сходинки. Минай з 14-ма очками залишився на 11 місці.

Для Миная це була остання гра в цьому календарному році. Зорі ще належить зіграти проти Колоса, матч відбудеться 1 грудня.

Зоря — Минай — 1:1

Голи: Бражко, 61 — Твердохліб, 90+1

Зоря: Мацапура — Данченко (Вантух, 71), Імереков, Батагов, Бутко — Бражко, Чурко — Кирюханцев (Снурніцин, 87), Булеца (Михайленко, 90+2), Русин (Хлань, 71) — Мишньов (Антюх, 46)

Минай: Бандура — Дмитрук (Кравчук, 81), Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов (Паламар, 88) — Кулієв (Гончар, 71), Твердохліб, Воробчак (Байдал, 88) — Вишневський (Колесник, 71)

Попередження: Трубочкін, 68.