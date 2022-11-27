ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Якщо збірна Франції тріумфує на Мундіалі, Бензема отримає звання чемпіона світу.

Володар Золотого м'яча 2022 Карім Бензема може отримати звання чемпіона світу, якщо французи тріумфують у Катарі.

Карім отримав травму і не зіграє на ЧС-2022. Проте формально Бензема залишається у складі команди, попри те, що не зіграв жодної хвилини. У разі перемоги збірної Франції на турнірі йому також вручать медаль переможця.

Нагадаємо, що французи виграли 2 стартові матчі чемпіонату і достроково гарантували собі місце у плей-оф.