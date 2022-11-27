ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
27 листопада 2022, 15:05
Бензема може отримати золоту медаль чемпіонату світу, не зігравши жодного матчу
Якщо збірна Франції тріумфує на Мундіалі, Бензема отримає звання чемпіона світу.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
27 листопада 2022, 15:05
Володар Золотого м'яча 2022 Карім Бензема може отримати звання чемпіона світу, якщо французи тріумфують у Катарі.
Карім отримав травму і не зіграє на ЧС-2022. Проте формально Бензема залишається у складі команди, попри те, що не зіграв жодної хвилини. У разі перемоги збірної Франції на турнірі йому також вручать медаль переможця.
Нагадаємо, що французи виграли 2 стартові матчі чемпіонату і достроково гарантували собі місце у плей-оф.