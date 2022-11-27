ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сербів можуть покарати за скандальний прапор в роздягальні.

Під час матчу Сербії проти Бразилії (0:2) в роздягальні сербів був вивішений прапор, який показував Косово як частину їхньої країни. Через це дисциплінарний комітет ФІФА відкрив справу проти Футбольної асоціації Сербії.

Нагадаємо, раніше Федерація футболу Косова випустила спеціальну заяву з цього приводу: "Такому шовіністичному акту не місце на спортивних заходах і тим більше там, де відбувається найбільша світова футбольна подія. Неприйнятно, що цей акт замовчується. Ми вимагаємо, щоб ФІФА суворо застосовувала свої правила і покарала Федерацію футболу Сербії за цей агресивний акт, який суперечить цінностям, які передає футбол".

Додамо, що Косово є державою на Балканах, незалежність якої визнала 101 країна-член ООН. Футбольна асоціація та НОК Косово раніше подали скаргу на Сербію до МОК та ФІФА.