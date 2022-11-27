Україна

Дивіться відео голу та найкращих моментів матчу чемпіонату України 27 листопада 2022, 13:00.

У першому матчі недільної програми 15 туру Львів на стадіоні Скіф мінімально поступився Колосу — 0:1. Переможним голом відзначився Павло Оріховський, який точно реалізував пенальті.

Після гри Львів відправився у відпустку, у свою чергу ковалівці 1 грудня у Києві зіграють проти Зорі. Зазначимо, що сама Зоря у неділю не втримала перемогу у грі з Минаєм.

Огляд матчу:

Львів — Колос 0:1

Гол: Оріхорвський, 69 (з пенальті)

Львів: Ільющенков — Никитюк, Васильєв, Муравський — Полегенько, Вовкун (Шишка, 59), Мільченко, Сімінін — Бойко (Ременяк, 80, Михайлів, 85)), Бугай, Нич (Крушинський, 46)

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський (М'якушко, 79), Мілько, Богданов — Болбат (Задоя, 79), Безбородько (Лисенко, 70), Смирний (Ільїн, 55)

Вилучення: Муравський, 68.