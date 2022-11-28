Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу чемпіонату України 28 листопада 2022, 13:00.

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги Олександрія не змогла обіграти львівський Рух. Матч закінчився із нічийним рахунком 1:1.

Основні події матчу розвивалися у другому таймі, коли на 58 хвилині Климчук отримав другу жовту картку, залишивши львівську команду у меншості. Потім на 80 хвилині Мірошниченко вивів господарів уперед, але за вісім хвилин Карабін реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Огляд матчу:

Олександрія — Рух 1:1

Голи: Мірошніченко, 80 — Карабін, 88, пен.

Олександрія: Горох — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Демченко — Шулянський (Авагімян, 15), Ковалець (В. Волошин, 84), Третьяков (Кобзар, 40) — Кожушко (Скорко, 84).

Рух: Ледвій — Мисик, Сапуга, Слюбик, Кітела — Довгий, Альваренга — Таллес (Карабін, 74), Притула (Підгурський, 27), Соломон (Руніч, 67) — Климчук.

Попередження: Дячук, Ковалець, Рибалка — Климчук, Альваренга, Сапуга, Кітела, Таллес, Довгий, Руніч.

Вилучення: Климчук, 58 (друге попередження).