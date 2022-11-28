Україна

Закінчився ще один матч 15-го туру УПЛ.

У стартовому матчу понеділка в УПЛ було багато карток, проте зовсім не було голів. Здавалося, що так і залишиться, аж поки Денис Мірошніченко прекрасним ударом не вивів Олександрію вперед.

Втім, наприкінці зустрічі львів'яни зуміли врятувати поєдинок. Ярослав Карабін вийшов на заміну замість Таллеса, заробив пенальті і сам його реалізував.

Олександрія йде у відпустку, а на Рух у грудні ще чекає поєдинок проти Чорноморця.

Олександрія — Рух — 1:1

Голи: Мірошніченко, 80 — Карабін, 88, пен

Олександрія: Горох — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Демченко — Шулянський (Авагімян, 15), Ковалець (В. Волошин, 84), Третьяков (Кобзар, 40) — Кожушко (Скорко, 84)

Рух: Ледвій — Мисик, Сапуга, Слюбик, Кітела — Довгий, Альваренга — Таллес (Карабін, 74), Притула (Підгурський, 27), Соломон (Руніч, 67) — Климчук

Попередження: Дячук, Ковалець, Рибалка — Климчук, Альваренга, Сапуга, Кітела, Таллес, Довгий, Руніч

Вилучення: Климчук, 58 (друге попередження).