Україна

Італійський клуб пропонує сім мільйонів євро за українського форварда.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє TuttoSalernitana.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлена Салернітана, яка пропонує дніпрянам сім мільйонів євро та відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Водночас, зазначається, що Дніпро-1 хоче виручити за гравця збірної України близько восьми мільйонів євро, але це занадто велика сума для італійців.

Діючий контракт Довбика із Дніпром-1 розрахований до літа 2023 року.

Цього сезону Довбик провів 22 матчі, в яких забив 16 голів та віддав чотири результативні передачі.