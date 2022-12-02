Італійський клуб пропонує сім мільйонів євро за українського форварда.
Артем Довбик, СК Дніпро-1
02 грудня 2022, 10:40
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє TuttoSalernitana.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлена Салернітана, яка пропонує дніпрянам сім мільйонів євро та відсоток від майбутнього продажу футболіста.
Водночас, зазначається, що Дніпро-1 хоче виручити за гравця збірної України близько восьми мільйонів євро, але це занадто велика сума для італійців.
Діючий контракт Довбика із Дніпром-1 розрахований до літа 2023 року.
Цього сезону Довбик провів 22 матчі, в яких забив 16 голів та віддав чотири результативні передачі.