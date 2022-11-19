Україна

Ювілейний гол форварда приніс перемогу Дніпру-1 над Шахтарем.

Сьогодні у матчі 14 туру УПЛ Дніпро-1 здобув перемогу над донецьким Шахтарем (2:1).

У цьому матчі взяв участь форвард дніпрян Артем Довбик, який відзначився переможним голом у ворота "гірників".

Для 25-річного футболіста цей гол став 50 у складі українських команд. 35 голів Довбик забив у матчах чемпіонату України, 4 – у Кубку України, 5 – у єврокубках та 6 у складі національної команди.

Цього сезону Довбик провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 15 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Шахтар.