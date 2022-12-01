Італія

Футболісту лише 19 років.

Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра розповів про інтерес трьох італійських клубів до форварда Росаріо Сентраль.

"Лечче, Салернітана і Болонья цікавляться молодим нападником Росаріо Сентраль Алехо Велісом (2003 р.н.). Його агент найближчими днями перебуватиме в Італії, щоби поговорити з клубами Серії А" — написав журналіст.

19-річний нападник провів на дорослому рівні 34 поєдинки, в яких забив 8 м'ячів і віддав одну гольову передачу. Слід відзначити, що у більшості випадків Веліс з'являвся на полі на невеликий проміжок часу. За словами самого Веліса, свій дебютний м'яч він відсвяткував у стилі екс-гравця Динамо Марко Рубена, який зараз також грає за Росаріо.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про інтерес Салернітани та Болоньї до Артема Довбика, який також грає на позиції центрфорварда.