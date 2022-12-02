Україна

Ростислав Лях поділився своїми думками перед грою з Чорноморцем.

Захисник Руху Ростислав Лях прокоментував підготовку своєї команди до матчу 14 туру УПЛ проти одеського Чорноморця.

"Настрій у нас позитивний. Минула гра з Олександрією вийшла для нас хорошою, непоганий результат, я вважаю, на виїзді проти сильного суперника. Тому до наступної зустрічі підходимо в бойовому настрої.

Сподіваємося на три залікові пункти, тому що це дуже важлива гра. Ми з Чорноморцем, можна сказати, перебуваємо поруч у турнірній таблиці. Хочемо піти в хорошому настрої у зимову відпустку", - наводить слова Ляха прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Чорноморець відбудеться 7 листопада о 13:00 за київським часом.

Після 13 ігор Рух набрав 13 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця – 13 ігор та 10 балів.