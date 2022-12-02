Голкіпер бельгійської збірної підбив підсумки невдалого виступу на чемпіонаті світу.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
02 грудня 2022, 14:25
Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа висловив думку, що нинішнє покоління національної команди не є золотим, як заведено вважати.
"Якщо ми нічого не виграємо, то ми не є золотим поколінням. Але ми покоління з великою кількістю талановитих і великих гравців. Ми показали на ЧС-2018, що можемо добре грати. Але на Євро-2020 і тут – ми були не свої. Трохи прикро. Подивимося, хто піде, а хто лишиться. У березні вже є матчі за вихід на Євро-2024.
Це не те, чого ми хотіли. Але ми з самого початку знали, що ми маємо зіткнутися з трьома важкими суперниками. У першому матчі проти Канади (1:0) ми виграли, хоча не заслуговували, можливо, на перемогу. У другому матчі була б справедливіша нічия", — відзначив Куртуа.
Нагадаємо, Куртуа провів 100 матчів за збірну Бельгії.