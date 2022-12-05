Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.
Борис Кауфман
05 грудня 2022, 16:19
Власника одеського Чорноморця Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє Українська Правда.
За словами джерел УП, Кауфмана затримали детективи НАБУ. Причина затримання не розголошується.
Нагадаємо, у серпні 2022 року бізнесмена затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.
До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії.
Стверджується, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.