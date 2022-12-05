Україна

Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

Власника одеського Чорноморця Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє Українська Правда.

За словами джерел УП, Кауфмана затримали детективи НАБУ. Причина затримання не розголошується.

Нагадаємо, у серпні 2022 року бізнесмена затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.

До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії.

Стверджується, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.