ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник англійської збірної звернувся до суперників.

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс натякнув, що задача "Трьох левів" — перемога на чемпіонаті світу.

"Якщо ви подивитеся останні наші матчі, то вони були бездоганними. Збірні повинні починати нас боятися, тому що у нас чудова команда.

На початку турніру було багато розмов про те, що ми не забиваємо достатньо голів. Це ще один факт, про який ми змусили людей мовчати. Також було багато уваги до нашої гри в обороні та пропущених голів, але зараз ми граємо надійно", — сказав Райс.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Англія зустрінеться з Францією.