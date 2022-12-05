ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Після двох перших матчів групового етапу чемпіонату світу задавалось, що Іспанію можна вважати одним з головних фаворитів. Звичайно, поразка від японців внесла деякі корективи, проте навряд сильно вплинула на шанси команди.

Справжня перевірка на міцність команди Луїса Енріке ще попереду, але вже виглядає так, що команда може пройти доволі далеко.

Та чи зможуть іспанці здобути жаданий трофей?

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє до вашої уваги аналіз національної збірної Іспанії та прогнозує її майбутнє.

Турнірна таблиця Групи Е

Вибір Енріке: склад збірної Іспанії

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, Ляпорт, Альба — Гаві, Бускетс, Педрі — Торрес, Асенсіо, Ольмо

Луїс Енріке не взяв на турнір досвідчених Серхіо Рамоса та Давіда Де Хеа. На фоні того, що в центрі захисту грає Родрі, це викликає деякі питання. А помилка Сімона в матчі проти японців додає критики для головного тренера.

Центр поля у всіх трьох зустрічах у іспанців був незмінний — Гаві, Бускетс та Педрі. Бускетсу, варто сказати, дуже пощастило, що він застав й Хаві з Іньєстою, та встиг пограти з їх наслідувачами. В атаці ліворуч Енріке використовував Ольмо, а в центрі нападу двічі виходив Асенсіо, але в грі з Японію вийшов Мората.

Вочевидь, Енріке праворуч в атаці покладається на Торреса. Деякі зміни були й в ланці захисту. Пара Родрі — Ляпорт перші дві гри була основною, проте в матчі з Японією вийшов Пау Торрес в парі з Родрі. Дві гри праворуч в захисті провів Аспілікуета, ще одна на рахунку Карвахаля. Ліворуч же основним залишається Альба, але в третій грі шанс отримав Бальде.

Можна побачити, що в Енріке є чіткий кістяк, який він періодично розбавляє іншими гравцями, щоб усіх тримати в тонусі. Вибір у тренерського штабу доволі широкий, тому буде цікаво побачити, хто зіграє вже в наступному матчі.

Експрес-аналіз гри збірної Іспанії

Іспанці — це іспанці. Контроль м'яча, грамотний пресинг та вивіренні командні взаємодії. Не можна сказати, що команда чимось здивувала. Іспанія більшу частину гри проти Німеччини контролювала м'яч 64 — на 46 відсотків. В матчах же з Японією та Коста-Рикою цей показник сягнув понад 80 відсотків.

Точність передач з Німеччиною була на рівні 85 відсотків, тоді як в інших двох іграх понад 90. Луїс Енріке відточую свої ідеї та сподівається, що майстровите виконання його вимог, приведе команду до чемпіонства. Що ж, усі шанси на це є.

Для ще більшого домінування на полі він опустив опорного півзахисника Родрі в центр захисту. Можливо, це пов'язане з тим, що Гарсія не в найкращій формі, а тренерові потрібен правоногий гравець в дуеті захисників. Та й залишати гравця такого рівня через Бускетса на лаві запасних теж не дуже добре.

Педрі та Гаві поступово рухаються вбік рівня Іньєсти та Хаві. Можливо, вже через десять років, ці двоє перевершать легенд, проте наразі іноді помітно, що їм не вистачає досвіду таких великих турнірів, але набратися його вони можуть протягом Мундіалю. Саме ці двоє дозволяють іспанцям контролювати темп кожного матчу, тому без них уявити команду неможливо.

Матчі збірної Іспанії на груповому етапі

23.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 18:00 Іспанія 7:0 Коста-Рика 27.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 21:00 Іспанія 1:1 Німеччина 01.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Японія 2:1 Іспанія



Якщо казати про кращий матч іспанців на груповому етапі, то це звичайно гра проти Коста-Рики. Підопічні Луїса Енріке відправили у ворота супротивника сім м'ячів та зробили дуже вагому заявку на перше місце у квартеті. Дехто міг би подумати, що то Коста-Рика була доволі слабою, але надалі команда з Північної Америки показала, що вона також не простий супротивник.

Іспанія — Коста-Ріка 7:0

Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Торрес, 31, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, Ляпорт, Альба (Бальде, 64) — Бускетс (Коке, 64), Гаві, Педрі (Солер, 57), Торрес (Мората, 57), Ольмо — Асенсіо (Вільямс, 69).

Коста-Ріка: Навас — Овьєдо (Матарріта, 82), Беннетт (Руїс, 61), Борхес (Агілера, 72), Кальво — Дуарте, Контрерас (Самора, 61), Мартінес (Востон, 46), Тахеда, Фуллер — Кемпбелл.

Попередження: Кальво, Кемпбелл

В грі з Німеччиною іспанці володіли м'ячем більше за супротивника, діяли у звичній для себе манері, але німці були гостріші та трохи більше били по воротах. Втім, команда Луїса Енріке провела дуже достойний матч, пропустивши лише під його завісу. Вже тоді іспанці могли гарантувати собі вихід з групи з першого місця. Іспанія — Німеччина 1:1

Голи: Мората, 62 — Фюллькруг, 83



Іспанія: Сімон — Карвахаль, Лапорт, Родрі, Альба (Бальде, 82) — Гаві (Коке, 66), Бускетс, Педрі — Торрес (Мората, 54), Асенсіо (Вільямс, 66), Ольмо.



Німеччина: Ноєр — Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдігер, Раум (Шлоттербек, 87) — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Гофманн, 55), Гюндоган (Сане, 69), Мусіала — Мюллер (Фюллькруг, 70).



Попередження: Бускетс — Керер, Горецка, Кімміх Щодо найгіршого матчу іспанців, то тут все очевидно. Гра з Японією єдина, в якій іспанці зазнали поразки. Втім за грою, усе одно, команда Луїса Енріке виглядала добре. Втім, тотальний контроль м'яча не дозволив іспанцям святкувати перемогу. Вони поступились японцям в показнику XG, хоч і завдали вдвічі більше ударів по воротах. Японія — Іспанія 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 — Мората, 11



Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака (Ендо, 87), Нагатомо (Мітомо, 46) — Камада (Томіясу, 69), Маеда (Асано, 61), Кубо (Доан, 46).



Іспанія: Сімон — Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, П. Торрес, Бальде (Альба, 68) — Гаві (Фаті, 68), Бускетс, Педрі — Вільямс (Торрес, 57), Мората (Асенсіо, 57), Ольмо.



Попередження: Ітакура, Танігучі, Йосіда.

Найкращі бомбардир та асистент збірної США на ЧС-2022

Збірна Іспанії являє собою налагоджений механізм, тому виділити один його гвинтик не так легко, проте варто відзначити Альваро Морату, що забив в кожному матчі, в якому з'являвся на полі. Що ще потрібно від нападника? Через таку результативність, очкуємо, що Луїс Енріке довірить Мораті місце в старті й в грі 1/8 фіналу.

Крім того, форвард встиг віддати ще й результативну передачу. Звичайно, він не може зіграти в манері Асенсіо, проте півзахисник Реала не вразив своїми виступами.

Найкращий гравець збірної Іспанії в груповому етапі ЧС-2022

Найкращим бомбардиром команди на груповій стадії турніру став Альваро Мората, який відзначився по одному голу в кожному з поєдинків. Варто зазначити, що в іграх з Коста-Рикою та Німеччиною нападник з'являвся на полі за ходом подій та впливав на підсумковий результат. В грі ж з Японією вийшов з перших хвилин та доволі швидко відкрив рахунок.

Найкращим асистентом став Хорді Альба, про якого ми вже стали трошки забувати. Досвідчений захисник досі грає на високому рівні та активно підключається в атаку, що стало причиною двох голів іспанців. Також зазначимо його партнера з правого флангу оборони, Аспілікуету, він також змін записати на свій рахунок результативну передачу.

Бомбардири:



Альваро Мората — 3



Ферран Торрес — 2



Дані Ольмо — 1



Марко Асенсіо — 1



Гаві — 1



Карлос Солер — 1

Асистенти:



Хорді Альба — 2



Альваро Мората — 1

Дані Ольмо — 1

Сезар Аспілікуета — 1

Прогноз на плей-оф

Після виходу з групи з другого місця Іспанія в 1/8 фіналу чемпіонату світу потрапила на Марокко, що можна вважати великим фартом. Перед турніром очікувалось, що команда з другого місця квартету Е вийде на Бельгію, але трапилось все зовсім не так.

Втім зневажати марокканську збірну не варто, вона може за це покарати, проте віримо, що іспанці продемонструють свій клас та пройдуть далі без великих труднощів.

А ось вже на стадії 1/4 команда може зустрітися з Португалією, з якою гра буде дуже в'язкою. Португальці без питань готові будуть грати другим номером — вони це вміють. Проте ми віримо, що іспанці зможуть дійти навіть до фіналу, адже в них дійсно якісний малюнок гри та великий набір гравців, які можуть вирішувати питання на полі.