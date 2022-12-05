Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен підбив підсумки осінньої частини чемпіонату України.

"Ми мали набрати більше очок, це показували наші ігри. Ми добре грали, але не забили. У другому колі ми над цим працюватимемо. Позитивний момент для нас полягає в тому, що команда може і хоче грати у футбол.

Щодо кадрового посилення, то нам потрібно знайти нового гарного нападника.

За першу частину сезону поставив би команді оцінку "сім" за десятибальною шкалою. Ми мали набирати більше очок. Багато втратили у матчах із командами з нижньої частини таблиці. Це не повинно повторюватися. Ми показали, що вміємо грати у футбол, але нам все ще не вистачає стабільності", – сказав Ван Леувен в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Нещодавно Патрік ван Леувен дав свій прогноз щодо переможця на чемпіонаті світу.