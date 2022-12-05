Україна

Коуч луганців вважає, що в результатах команди було багато позитиву.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен підбив підсумки осінньої частини чемпіонату України.

"Ми мали набрати більше очок, це показували наші ігри. Ми добре грали, але не забили. У другому колі ми над цим працюватимемо. Позитивний момент для нас полягає в тому, що команда може і хоче грати у футбол.

Щодо кадрового посилення, то нам потрібно знайти нового гарного нападника.

За першу частину сезону поставив би команді оцінку "сім" за десятибальною шкалою. Ми мали набирати більше очок. Багато втратили у матчах із командами з нижньої частини таблиці. Це не повинно повторюватися. Ми показали, що вміємо грати у футбол, але нам все ще не вистачає стабільності", – сказав Ван Леувен в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Нещодавно Патрік ван Леувен дав свій прогноз щодо переможця на чемпіонаті світу.