Коуч луганців вважає, що в результатах команди було багато позитиву.
Патрік ван Леувен, скрін з ютуб-каналу Зорі
05 грудня 2022, 17:57
Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен підбив підсумки осінньої частини чемпіонату України.
"Ми мали набрати більше очок, це показували наші ігри. Ми добре грали, але не забили. У другому колі ми над цим працюватимемо. Позитивний момент для нас полягає в тому, що команда може і хоче грати у футбол.
Щодо кадрового посилення, то нам потрібно знайти нового гарного нападника.
За першу частину сезону поставив би команді оцінку "сім" за десятибальною шкалою. Ми мали набирати більше очок. Багато втратили у матчах із командами з нижньої частини таблиці. Це не повинно повторюватися. Ми показали, що вміємо грати у футбол, але нам все ще не вистачає стабільності", – сказав Ван Леувен в інтерв'ю клубній пресслужбі.
Нещодавно Патрік ван Леувен дав свій прогноз щодо переможця на чемпіонаті світу.