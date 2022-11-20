ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На Мессі та компанію ставлять найбільше.

Цими хвилинами тривають останні хвилини матчу-відкриття чемпіонату світу-2022 між Катаром та Еквадором. Рахунок 2:0 на користь латиноамериканців, дублем відзначився Еннер Валенсія.

Перед початком гри свої прогнози на переможця турніру дали головні тренери команд еліти українського футболу. На думку одразу чотирьох спеціалістів, переможцем стане Аргентина — так вважають Юрій Гура (Олександрія), Юрій Вірт (Верес), Володимир Шаран (Минай) та Олег Дулуб (Львів).

Етнічний бразилець Едмар (Металіст 1925) поставив не на Неймара та компанію, а на англійців. Так само зробив і наставник Кривбаса Юрій Вернидуб. А-от бразильців переможцями бачать Олег Ратій (Металіст) і Роман Григорчук (Чорноморець).

Патріотичні прогнози дали Ігор Йовічевіч (Шахтар), Младен Бартуловіч (Інгулець) і Патрік ван Леувен (Зоря). Перші двоє поставили на хорватів, третій — на Нідерланди.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер бачить тріумфаторами іспанців, Леонід Кучук із Руха — німців, а Ярослав Вишняк і Колоса — французів.

Віктор Скрипник із Ворскли давав свій прогноз в останню мить і вписати це не встигли, проте він поставив на бразильців, приєднавшись до компанії Ратія та Григорчука.

Єдиний, хто не давав свій прогноз — головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу. На його думка, це не прерогатива клубного тренера.