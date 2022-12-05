ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард французької збірної озвучив плани на чемпіонаті світу.

Нападник збірної Франції Кілліан Мбаппе висловився щодо виступів на чемпіонаті світу в Катарі.

"Я приїхав сюди, щоб виграти цей чемпіонат світу. Я тут не для того, щоб виграти Золотий м'яч чи Золоту бутсу.

Якщо вийде здобути ці нагороди, звичайно, я буду щасливий, але я тут не для цього. Я тут, щоб перемагати та допомагати збірній Франції", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, на рахунку Мбаппе 5 голів на цьому Мундіалі. Він очолює список бомбардирів чемпіонату світу-2022.